Luana Piovani se emociona antes de reencontrar os filhos após meses

Luana Piovani, 48, está no Brasil para se reencontrar com os filhos, Dom, Bem e Liz, que estão há alguns meses no país com o pai, Pedro Scooby. Mas a atriz, que vive em Portugal, se emocionou antes mesmo de ver as crianças, ao ser surpreendida pelos funcionários do hotel com uma decoração em homenagem às crianças.

Luana contou que chegou atrasada ao Recife, aonde se reuniria com os filhos na manhã desse Domingo (1). O voo que a atriz pegou até o Brasil sofreu atrasos por causa de uma greve em Portugal.

Com poucas horas para o reencontro, ela decidiu não dormir — mas acabou perdendo uma decoração especial feita no quarto do hotel. "Eu acabei chegando em Recife 5 da manhã e eu sabia que eles chegavam umas 7h30. Agora eu estou indo encontrar os meus filhos e eu estou tão emocionada com isso que vai acontecer agora", contou Luana no Instagram.