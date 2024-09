Samara Felippo sobre briga com Leandrinho: 'Só paro quando ele me pagar'

Entenda a briga judicial

Em maio desse ano, a Justiça brasileira determinou bloqueio de cerca de R$ 11,76 milhões de Leandrinho Barbosa.

A decisão veio de um processo movido por Samara desde 2014, referente a um imóvel comprado pelo então casal em 2008. A atriz diz que descobriu que a casa da família estava registrada no nome do irmão de Leandrinho e, por isso, apesar de ter dado entrada na compra com seu próprio dinheiro, ela não teve direito à nada após se separar do jogador.

Leandrinho diz que Samara estava ciente da transferência de titularidade.

"A Sra. Samara é pessoa bem esclarecida, atriz renomada e conhecedora dos seus direitos, e sempre teve conhecimento sim de que o bem estava no nome do meu irmão, concordando inclusive com isso. A necessidade do registro em nome do meu irmão se deu por conta do meu domicílio fiscal não ser no Brasil, com concordância de ambas as partes", disse o ex-jogador.

A atriz nega a versão. Ela e Leandrinho foram casados por cinco anos e se separaram em 2013. Eles são pais de Alicia, 15, e Lara, 10. O jogador, que atualmente vive nos EUA, também é pai de Isabela e Laura com a atual mulher, Talita Rocca. A Justiça chegou a negar um pedido para bloquear os bens dela.