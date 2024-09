Sexóloga diz se 50 transas de Sabrina Sato e Nicolas Prattes são possíveis

A sexóloga Lara Fiorelli comentou a declaração de Nicolas Prattes, 27, sobre ter transado 50 vezes em uma semana com Sabrina Sato, 43, no início do namoro.

Ela respondeu que, apesar do aparente exagero, considera tal 'recorde' possível de ser alcançado. "Que é possível, é - principalmente para a mulher, que não precisa de uma ereção, como o homem, para que o sexo aconteça. Para o homem, já é um pouco mais difícil. Depois da primeira ejaculação, é preciso de 40 minutos a uma hora para ele ter a segunda. Acaba sendo muito mais uma coisa para cumprir do que para gostar", analisou a médica, em entrevista ao Central Splash.

A própria novidade do início de um namoro, segundo Lara, contribui para essa 'empolgação' inicial. "Tem várias coisas que estimulam a libido - e a novidade é uma delas. Quando se tem um namorado novo, é tudo muito novo. Você está com uma pessoa nova, está experimentando muitas coisas novas... É como se estivesse na Disney do sexo com aquela pessoa."