Foragida da Justiça é presa em carro de luxo de Eduardo Costa em SP

Uma mulher de 32 anos foi presa, na última terça-feira (27), dentro de um carro de luxo que está no nome do cantor Eduardo Costa, 45. O sertanejo não estava no veículo.

O que aconteceu

Mulher estava no banco do passageiro acompanhada por um homem que se apresentou como funcionário de um produtor de Costa. Os dois foram abordados por agentes da Polícia Militar de São Paulo em uma região de tráfico de drogas em Ribeirão Preto, no interior do estado. A informação foi revelada pelo R7 e confirmada pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Durante a abordagem, a PM constatou que a passageira tinha um mandado de prisão em aberto. A mulher, cuja identidade não foi revelada, teve a prisão determinada pela 1º Vara Criminal de Sertãozinho e era considerada foragida, de acordo com a SSP. Não foi informado por qual crime ela responde.