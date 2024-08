Gilson de Oliveira, ex-affair de Gracyanne, faz harmonização íntima

Ele contou como o procedimento foi realizado. "É uma técnica rápida de se fazer em consultório, com uma anestesia local, indolor. Ao término do procedimento o paciente já nota a diferença, mas o resultado final é notado em até 30 dias".

O médico também explica os cuidados necessários. "Não existe repouso pode seguir com sua vida tranquilamente, porém tem um pós-procedimento que peço alguns cuidados como ficar 10 dias sem relação sexual e cinco dias sem exercícios físicos".

Affair com Gracyanne

O personal foi apontado como pivô do fim do casamento de Gracyanne e Belo.

O caso entre os dois teria acontecido no ano passado. Em uma entrevista conduzida por Raul Gazolla no canal do advogado Joabs Sobrinho, que cuida da defesa do personal, Gilson afirmou que eles ficaram juntos de fevereiro a agosto do ano passado, quando os dois estavam solteiros, e que todos na academia, local do romance, sabiam da relação, inclusive Belo.

O personal afirmou que a relação era descompromissada, porque os dois tinham muitas obrigações. "Nada forçado, sem nenhum interesse que fosse financeiro, como aparece e sou julgado por isso", afirmou ele.