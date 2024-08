Kerline compara pré-confinamento de A Fazenda e BBB: 'Record era melhor'

Kerline Cardoso comparou os hotéis usados pela Globo e pela Record para o pré-confinamento de seus respectivos reality shows, Big Brother Brasil e A Fazenda. A loira participou do primeiro em 2021 e do segundo no ano seguinte.

Ela considerou o hotel escolhido pela Record superior ao da Globo - sobretudo no quesito alimentar. "Não tem comparação: a comida do hotel da Record é muito melhor do que no do Big Brother! Dava vontade de pedir tudo! Só tinha coisa gostosa", recordou, no programa Central Splash.

A apresentadora confessou também ter passado um certo apuro no pré-confinamento do Big Brother, embora sem entrar em detalhes. "No hotel do BBB, já passei um perrenguezinho."