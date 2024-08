Camilla Camargo diz que Zilu incentivou filhas a irem a chá de Graciele

Camilla Camargo, 38, saiu em defesa da irmã, Wanessa Camargo, 42, após um internauta acusá-la de 'trair' a mãe, Zilu Godói, 66, ao comparecer ao chá-revelação do filho de sua madrasta, Graciele Lacerda, 43.

O que aconteceu

Tudo começou quando um internauta detonou as filha de Zilu por terem estado presentes no evento. "Prefiro morrer na miséria, mas jamais decepcionaria minha mãe. Povo sem caráter!", disparou o cidadão, ao comentar uma publicação do Instagram sobre o tema.

Camilla, então, revelou que a própria Zilu convenceu as herdeiras a prestigiarem o pai, Zezé di Camargo, 62, e o irmão que vai nascer. "Ela que nos incentivou a ir! Não fale do que não sabe!", rebateu a atriz de "Carinha de Anjo" (SBT).