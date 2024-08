Leão Lobo: TV aberta brasileira precisa voltar a investir em humor

Leão Lobo criticou a escassez de programas de comédia na programação atual dos canais abertos de televisão.

O jornalista lamenta que, hoje em dia, somente as emissoras fechadas deem destaque a novos humorísticos. "A TV aberta anda pobre em programas de humor. Quase todos os outros humorísticos estão no Multishow, um canal que nem todos podem ver. Não há mais grandes programas cômicos, como o foram Sai de Baixo e A Grande Família a seu tempo", observou ele, no Splash Show.

Leão defende que todos os canais abertos tenham, pelo menos, uma atração cômica em suas grades. "Não somente a Globo e o SBT, mas todas as emissoras deveriam ter pelo menos um programa de humor. Hoje praticamente só temos A Praça é Nossa, que continua a fazer aquele humor tradicional, de esquete."