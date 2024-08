Crocs marrom, All Star preto: veja como seriam famosos se fossem calçados

Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram a nova trend que viralizou entre os brasileiros: as comparações entre famosos e sapatos. Diversos internautas especularam quais modelos determinadas celebridades seriam se fossem calçados.

Rafa Kalimann, 31, por exemplo, foi equiparada a um salto plataforma, com a parte de cima em couro. "Também a vejo muito como um crocs marrom - talvez porque ela tenha uma testa mais larga, que equivale a uma frente ampla [no sapato]", comparou Leão, no Splash Show.

Já Fernanda Torres, 58, seria um All Star preto de cano médio - comparação com que Yas concordou totalmente. "Foi certeira! É um calçado com uma vibe alternativa, combina com tudo... A Fernanda exala essa energia de All Star."