Com mais de R$ 1 milhão em procedimentos estéticos, modelo se banha em ouro

Jennifer Pamplona, que já investiu R$ 1 milhão em procedimentos estéticos e um tratamento estético conhecido como "banho de ouro", em entrevista à Quem.

O que aconteceu

A influenciadora brasileira contou que já realizou o procedimento outras vezes e ele promete rejuvenescer a pele e retardar o aparecimento de rugas. "Sempre fui muito dedicada aos cuidados com a minha pele. O 'banho de ouro' é incrível porque, além de dar um brilho extra, sinto que realmente faz diferença na firmeza do rosto."

Jennifer sempre esteve em busca da perfeição estética, mas afirmou que essa jornada não é fácil. "Sei que muita gente me critica, mas a verdade é que cada um deve fazer o que o faz feliz. Eu passei por muitos altos e baixos com as cirurgias, e não é só glamour. Tem um preço emocional que nem todo mundo vê."