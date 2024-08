Simony completa 10 meses de remissão do câncer: 'Não foi fácil'

Simony, 48, usou as redes sociais para comemorar os 10 meses de remissão do câncer.

O que aconteceu

A cantora agradeceu pela nova chance após ser diagnosticada com câncer no intestino. A publicação foi feita no perfil do Instagram nesta terça-feira (27).

No post, a artista celebrou o avanço da tecnologia. "Hoje, com o coração transbordando de gratidão, quero expressar o quão abençoado me sinto por poder tratar e estar em remissão há 10 meses, graças à Deus e a imunoterapia. Cada dia que passa é uma vitória, uma conquista que não poderia ter alcançado sem a oportunidade de acessar esse tratamento que tem sido, literalmente, uma nova chance de vida".