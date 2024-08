Gracyanne Barbosa declara que recuperou amor próprio: 'Me priorizando'

De acordo com a empresária, ela está praticando o amor-próprio. "Sim, eu mesma! Coisa que não fazia há algum tempo, acredito que todo mundo tem essa fase de 'se deixar pra depois'. Eu fiquei nela muito tempo assim. Agora estou bem, leve, em paz, me amando, me priorizando e até chego a pensar que deveria ter feito isso antes. Mas, antes tarde do que nunca, né? Kkkk o tempo passa, a gente muda, muitas coisas mudam e chega uma hora que a gente só quer ter paz, saúde e força para vencer os dias".

Imagem: Reprodução/Instagram