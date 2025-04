Maria Gladys relata roubo ao reaparecer, e filho garante: 'Não vou ajudar'

A atriz explicou que viajou até Minas Gerais com o dinheiro de sua aposentadoria, mas alegou que uma de suas filhas — responsável por administrar sua conta — roubou todo dinheiro. Gladys explicou que saiu do Rio de Janeiro por conta dos altos gastos que tinha no local.

Também à rádio Tupi FM, Glayson Gladis afirmou que sua mãe não está nada bem de saúde. "Minha mãe não está bem da cabeça. Morou comigo por dez anos, depois voltou pro Rio para a casa da minha irmã, que hoje mora nos Estados Unidos. Desde então, está sem rumo", disse.

O rapaz ainda relatou que Maria Gladys morava em um apartamento em Cabo Frio, que foi vendido por suas irmãs, que gastaram todo o dinheiro. Esta atitude teria obrigado a atriz a se mudar para uma pousada em Minas Gerais.

Ainda de acordo com Glayson, sua mãe gastou todo o dinheiro da herança e se recusou a morar no Retiro dos Artistas. "Ela quer voltar [para o Rio de Janeiro], mas não tem grana nem para passagem. E eu não vou ajudar", disparou.

Glayson finalizou afirmando que não se meteria na briga entre Gladys e suas irmãs. "Ela falou que foi roubada pela minha irmã, que usou o dinheiro para comprar uma casa no Vidigal. Mas eu não quero me meter. Pra mim, são três loucas: minhas duas irmãs e minha mãe. Eu fui criado pelos meus avós. Ela está aí, moribunda, rodando por aí. Se não quer ajuda, não posso fazer nada".