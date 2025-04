Após emagrecer 86kg, Jojo Todynho diz que foi procurada por jogadores

Jojo Todynho expôs que recebeu convite para algumas festas de jogadores de futebol após passar pelo processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A influenciadora contou durante o podcast Fala Guerreiro Cast que os homens mudaram completamente com ela após emagrecer mais de 80kg. "Quando emagreci, você não tem noção de quanto convite e mensagem que recebi de jogador, de festa... Falei: 'ué, gente! Quando eu estava com 200 quilos, ninguém me chamou e agora querem me chamar?'".

Jojo ainda afirmou ter consciência de que os caras que a procuram apenas querem transar com ela para se vangloriar. "Daqui a pouco estou com fama que o Fulano me pegou e nem pegou, entendeu? Porque Jojo agora está gostosa. Então ninguém quer ficar com Jojo... O povo quer 'comer', 'comeria', né? ['comeria'] a Jojo, porque a Jojo está gostosa".