Após fala homofóbica de Mickey Rourke, Bella Thorne acusa ator de assédio

Bella Thorne ainda relatou outros momentos "nojentos" que presenciou de Mickey. "Tantas histórias nojentas de coisas que ele me fez passar naquele filme, incluindo a última cena dele acelerando o motor [de um carro] para me cobrir completamente de terra. Sei lá, acho que ele achou engraçado me humilhar na frente de toda equipe".

A jovem também mencionou um momento em que teve que ficar a sós com o artista. "Tive que entrar no trailer dele completamente sozinha porque ele se recusou a falar com o diretor e os produtores — então tive que convencê-lo a aparecer e terminar o trabalho, enquanto ele gritava exigências malucas que queria dos produtores. Na verdade, eu tive que implorar. Sozinha. No trailer dele. Já que o filme não poderia terminar sem ele", escreveu.

Para não perder o trabalho de toda equipe, Bella relata que se submeteu a essa situação. "Eu estava completamente desconfortável, mas fiz o que me pediram para fazer e o que era o melhor para todos".