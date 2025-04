Deborah Secco diz que abusou de si mesma ao transar sem vontade: 'Agradar'

Ela explicou que quando fala publicamente sobre sexo recebe "uma enxurrada" de mensagens de mulheres "que nunca sentiram prazer, nunca tiveram orgasmo". "[Mulheres que] ainda estão nesse lugar da opressão, do feio, do errado. Então eu tento naturalizar, tento trazer um olhar para isso [o prazer feminino], que nosso prazer não é errado, não é feio, não é vulgar".

Para Deborah, a relação sexual é uma "necessidade básica". "Para mim é igual comer, tomar banho, dormir. Todo mundo deveria ter isso de forma saudável, é saúde. Não é feio ter prazer".