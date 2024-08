'Pabllo, qual é a música?': onde assistir às atrações clássicas de Silvio

O apresentador Silvio Santos no quadro 'Porta da Esperança', em 1986 Imagem: Moacyr dos Santos/SBT/Divulgação

A expectativa é que a programação seja ajustada ao longo do tempo, de acordo com o interesse do público e a recuperação de arquivos antigos do animador.

O "Topa Tudo Por Dinheiro" é um dos destaques da programação. O programa, que estreou no início dos anos 1990, foi exibido originalmente aos domingos. A atração alcançou grande popularidade na época, com a exibição de câmeras escondidas, jogos, artistas convidados e brincadeiras no palco.

Edições antigas do "Namoro na TV", sucesso no "Programa Silvio Santos" entre 1979 e 1988, também podem ser conferidas na plataforma. Recentemente, a atração ganhou uma nova roupagem comandada por Patrícia Abravanel.

+SBT