Sônia Lima diz que Silvio Santos não aprovava casamento com Wagner Montes

Ainda emocionada pela morte de Silvio Santos, ela se recorda do tempo em que esteve ao lado do "patrão". "Eu cheguei ao SBT quando o Silvio tinha acabado de ganhar a concessão. Nós não sabíamos direito o que estávamos fazendo ali, aprendemos na marra, no dia a dia. Ficava mais tempo na emissora do que em casa e tudo foi muito intuitivo".

Sônia começou no SBT como telemoça do Show de Calouros, onde permaneceu por 17 anos, após um concurso de beleza e, rapidamente, conquistou espaço em diversas atrações da emissora. "Acho que ganhei o respeito do Silvio porque eu era bocuda, batia de frente, era direta e ele apreciava isso".