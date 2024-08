'Renascer': Resumo dos capítulos da novela da Globo 26 a 31/8

Damião avisa que atacará quem invadir as terras de Egídio, mas promete fazer vista grossa para Tião e Joana. Kika avisa a José Inocêncio e Inácia que Joana se livrou do cramulhão. Morena deixa claro para Lilith que desconfia do interesse da moça por Zinha. José Inocêncio comunica aos filhos que Kika dará andamento ao processo de sucessão dos negócios da família, e não gosta de saber que João Pedro abriu mão de sua parte em prol de Eliana. Rachid pensa em ir embora da Vila. João Pedro compartilha com Sandra seu receio de não conseguir se acertar com José Inocêncio. João Pedro sente a presença de Maria Santa.

Terça-feira, 27 de agosto

Maria Santa diz a João que veio abençoar o neto que está por vir. Lilith surpreende Morena ao revelar que é filha de Jacutinga, mas pede segredo. João Pedro apoia Zinha. Lilith pede a Morena que conte como era sua mãe. Rachid sente falta da carta de Marianinha para Maria Santa. Norberto deixa a carta de Marianinha com José Inocêncio, mesmo ele se recusando a aceitar. Morena convida Lilith para jantar em sua casa. Sandra conta a João Pedro que está grávida e afirma que está com medo da situação. Sandra se surpreende ao ver Egídio e Eliana na casa do sogro.

Quarta-feira, 28 de agosto

Eliana não aceita a proposta da partilha das terras feita por José Inocêncio. Kika recomenda que Mariana aceite a proposta de José Inocêncio, antes que os filhos assumam os negócios do pai. José Inocêncio lê a carta de Marianinha em frente ao túmulo de Maria Santa. Damião se compromete a ficar ao lado de Eliana e quer ser presente na vida do filho. Eliana aceita a proposta de Egídio, para não fazer acordo com José Inocêncio. Zinha fica surpresa ao ver Lilith em sua casa para o jantar. Rachid quer acompanhar a evolução do Bumba de José Inocêncio antes de ir embora. Rachid avisa a Dona Patroa que deixará a vila. José Inocêncio enfrenta Egídio.

Quinta-feira, 29 de agosto