Maya Massafera aparece em clima de romance com homem misterioso; veja vídeo

Maya Massafera movimentou as redes sociais ao compartilhar um vídeo em que aparece recebendo carinho em um homem misterioso. Nas imagens, o rapaz aparece atrás dela, e não revela seu rosto, apenas as mãos.

O que aconteceu

O vídeo foi compartilhado por Maya em seu perfil no Instagram. No registro, ele aparece dando um beijo nas costas da influenciadora, que sorri ao receber o gesto de carinho.

Ela ainda mostrou mais detalhes do momento de intimidade. O rapaz aparece mexendo com as mãos de Maya, que continua sorrindo e se divertindo. Ela não chegou a revelar a identidade do homem.