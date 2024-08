Ex-BBB Davi é flagrado aos beijos com morena em festa de seu aniversário

O ex-BBB Davi Brito, campeão do BBB 24, foi flagrado aos beijos com uma mulher enquanto celebrava seu aniversário na tarde deste sábado (24).

O que aconteceu

Nas imagens, Davi aparece de short, enquanto a morena usa um biquíni. Ainda não se sabe quem é a mulher flagrada com o ex-BBB. Os registros foram divulgados originalmente pelo programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT.

Davi, que completa 22 anos, comemorou a data com uma festa em uma lancha na capital baiana. A irmã do ex-brother, Raquel Brito, também aparece no vídeo. Em seu perfil no Instagram, Davi divulgou imagens de muita diversão, música e bebida.