Disney cancela para sempre personagem com nome politicamente incorreto

A Disney enfrentou um problema com o nome desse personagem. Em inglês, "Liver Lips" refere-se a uma condição causada pelo consumo excessivo de álcool e doenças hepáticas. Para evitar críticas e conotações negativas, a empresa decidiu mudar a aparência e o nome do personagem.

Desde então, ele é conhecido como Romeo McGrowl, como parte de um esforço de modernização. No entanto, essa mudança ainda não foi implementada na atração do parque de Tóquio, no Japão.

Polêmico há quase 60 anos

Os criadores das atrações dos parques da Disney fizeram várias tentativas para promover "Beary e os Ursos Caipiras" de diferentes maneiras, como um grupo de ursos mariachi, ursos animatrônicos e até ursos que tocavam jazz. No entanto, desde o início, essas ideias não entusiasmaram o empresário Walt Disney.

Depois da morte de Walt Disney em 1966, a equipe que continuou a gerir os parques decidiu levar adiante o projeto dos ursos que tocavam música country. Dessa forma, "Beary e os Ursos Caipiras" acabou se tornando uma das atrações de entretenimento dos parques.

Os ursos caipiras fizeram sua estreia em 1971 e logo conquistaram grande popularidade. Em 1984, chegaram a ter um especial de Natal nos parques. Em 2002, a atração foi transformada em um filme com Christopher Walken no elenco. Contudo, o longa-metragem foi um fracasso tanto em termos de crítica quanto de bilheteria, arrecadando apenas US$ 18 milhões dos US$ 35 milhões investidos.