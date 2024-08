Tabet nega racha no Porta dos Fundos, mas admite: 'Não somos todos amigos'

Antonio Tabet, em entrevista à revista Veja:

O humorista negou que houve um "racha" no Porta dos Fundos, mas admitiu que os atores não são necessariamente amigos. "É um grupo heterogêneo, no qual não somos todos exatamente amigos, mas sócios. Racha não houve. Evidentemente temos visões distintas de mundo, de negócios e até de humor. É uma união de doze anos, o que já seria tempo demais para um relacionamento, imagina para uma sociedade."

Tabet diz que se arrepende de algumas piadas que fez ao longo da carreira. "Ao longo do tempo, fui aprendendo, ouvindo, me dando conta do que não é apropriado. Lá atrás, fiz piadas com políticos, apresentadores e participantes de reality shows que falavam errado. Não faço mais. O Brasil é um país com uma deficiência de educação enorme, um assunto sério."