Após drogar Vênus, Gina se prepara para nova maldade em 'Família É Tudo'

No capítulo de sexta-feira (23), da novela "Família É Tudo" (Globo), Guto questiona Lupita sobre seus sentimentos por Júpiter.

Hans descobre que Vênus participará de um concurso gastronômico e manda Gina dopá-la novamente. Brenda exige que Paulina se afaste de Wilson e tenta obrigá-la a ingerir calmantes.

Jéssica se desespera quando Paloma invade sua entrevista. Luca se surpreende com o que descobre sobre Jéssica. Ubaiara/Youssef tem uma ideia para ajudar Leda e Marieta com Jules. Júpiter chega ao casarão em Osasco, e Frida se preocupa. Catarina se oferece para ir ao samba com Furtado.