Após Alessandra Negrini, Bruna Louise recebe recado de Caio Castro

Após ser "exposta" por Kéfera Buchmann, Bruna Louise recebeu o apoio de diversos fãs e famosos, dentre eles, Alessandra Negrini e Caio Castro.

O que aconteceu

Kéfera disse que a amizade com Bruna tinha chegado ao fim após a humorista "confundir as coisas" e se apaixonar por ela. A comediante, por sua vez, levou a situação de forma tranquila e vem fazendo piadas desde então.

Alessandra Negrini deixou uma "cantada" nos comentários de uma publicação recente de Bruna, em que ela contava a suposta relação com Kéfera. "E eu que te dou like todo dia? Cadê a minha DM?", perguntou a atriz. "Acabei de sair do show e me deparar com essa notícia. Simplesmente, a Alessandra Negrini me mandou um comentário. Meu Deus do céu, não tenho nem roupa. Que bom, porque quero ficar sem", disparou.