Pedro Cardoso sobre Silvio Santos e Delfim Netto: 'Abusadores do Brasil'

O ator Pedro Cardoso, 61, opinou sobre as mortes de Silvio Santos e Delfim Netto. A publicação estava entre os assuntos mais comentados do X na manhã de hoje (20).

O que aconteceu

Pedro Cardoso disse que as "atuações públicas" de Silvio e Delfim foram "degradantes". "Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64, 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem", escreveu em publicação no Instagram.

O ator criticou a suposta hipocrisia das celebridades que lamentaram as mortes. "Quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de 'celebridades' - alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista - vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido".