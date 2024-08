Após ameaçar Memo, Júpiter leva facada em 'Família É Tudo'

O criminoso rebate às ameaças do playboy. "Eu não me ameaçaria assim se fosse você. Você acha mesmo que um riquinho como você consegue me segurar? Eu fui da gangue mais temida da América Central!", avisa ele.

Memo dá uma facada em Júpiter. "A América Central tá bem longe, malandro. Aqui quem manda é o planetão!", diz ele antes de ser atingido na barriga.

Júpiter (Thiago Martins) leva facada em 'Família É Tudo' Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.