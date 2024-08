Caçula, Renata Abravanel foi preparada por Silvio Santos para gerir império

Silvio Santos morreu neste sábado (17), mas a sucessão de suas empresas começou há muito tempo.

Em 2016, uma consultoria foi contratada para resolver um rombo nas contas do SBT e começar a pensar quem substituiria o dono do canal. O nome de Renata Abravanel, 39, a "filha número 6" de Silvio, já aparecia como alguém que poderia gerir o império do pai.

Sucessora

Caçula de Silvio Santos, Renata é apontada como sucessora do pai na administração dos negócios. Discreta e avessa aos holofotes, Renata prefere trabalhar nos bastidores e desde 2020 está na Presidência do Grupo Silvio Santos. Ao lado de Daniela, ela divide o comando do SBT.