Yas: Andressa Urach é mais lúcida que muitos e não merece ser estigmatizada

Yas Fiorelo respondeu de forma dura ao comentário de uma espectadora do Splash Show na última quinta-feira (15). A internauta reclamou de ver em Splash uma entrevista com Andressa Urach, 36, dando a entender que a musa do Privacy não teria "nada a acrescentar" à sociedade.

Yas entendeu tal queixa como uma reação preconceituosa ao fato de Andressa trabalhar no mercado erótico. "As pessoas têm um preconceito muito grande de que quem faz conteúdo adulto não presta, é uma vagabunda. Se você não gosta, tudo bem. Ninguém é obrigado a assinar o Privacy dela. Mas nenhuma pessoa merece ser estigmatizada", protestou a apresentadora.

Ela fez questão de reforçar o valor de Urach como mulher, ser humano e profissional, com muitas experiências edificantes a compartilhar. "A Andressa é mais lúcida do que muitas pessoas que se encontram por aí. Ela fala de religião de uma maneira muito interessante, que pode abrir os olhos de muitas pessoas. Se ela bifurcou a língua para aparecer, não interessa. O corpo é dela, ela pode fazer com ele o que quiser."