Valesca Popozuda diz que usa o pé no sexo: 'Adoro brincar com o c*'

Valesca Popozuda, 45, revelou que curte "brincar" com o ânus de seus parceiros durante o sexo.

O que aconteceu

Popozuda contou que sente prazer em acariciar a região anal de seus parceiros e que já chegou a usar o dedão do pé para satisfazê-los na hora H. "Acho o meu pé feio, olha o meu dedo como é grandão, imagina ele entrando... Eu já usei o dedão, adoro brincar com o c*, o dedão, a língua, eu adoro um c*", declarou em entrevista ao programa Surubaum.

A cantora ressaltou que curte que beija seus pés e que sente mais prazer no sexo anal. "Eu gosto de dar o meu, mas também gosto de brincar [com o ânus] dos homens".