Travis Scott é solto da prisão após brigar com segurança em hotel de Paris

Travis Scott, 33, foi liberado da prisão em Paris após ser preso na última sexta-feira (9).

O que aconteceu

De acordo com o representante do rapper para o TMZ, "Scott foi liberado sem acusações". Ainda segundo o tabloide, não há planos para que ele seja acusado no futuro.

Travis se envolveu em uma briga na última sexta-feira (9), com o seu próprio guarda-costas. Segundo informações do TMZ, ele culpou seu segurança por não protegê-lo de forma correta. Ao intervir na confusão, um segurança do hotel Georges V relata que também foi atacado pelo artista.