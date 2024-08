Repórter da Globo sofre intolerância e perde seguidores ao mostrar religião

Victória também destacou a importância representativa de sua imagem na TV e do seu trabalho para mitigar as desigualdades e injustiças sociais. "Fui a primeira pessoa a entrar ao vivo de trança num telejornal do Rio de uma das maiores emissoras deste país. Pautei uma série de veículos, inclusiva na França, com a minha reportagem sobre médicos negros no combate à pandemia".

No dia que número de seguidor for mais importante e eu tiver medo de postar sobre a minha espiritualidade aqui, já posso mudar de nome. Seguimos resistindo. Sempre.

-- Victória Henrique