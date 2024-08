Saryne: Davi precisa decidir se quer fama ou uma boa imagem

Oficialmente sem contrato com a Globo, Davi precisa decidir os novos rumos de sua vida.

O baiano anunciou via rede sociais uma nova parceria com uma casa de apostas. "Agora está oficializado, é a segunda publi do Davi", pontua Chico Barney.

Mas a preocupação de Davi não deveria ser as publis, e sim o gerenciamento de sua carreira, opina Bárbara Saryne. "Pode ser que agora ele consiga fechar até mais trabalhos que antes. O que me preocupa não é a quantidade de publis, e sim como ele vai continuar gerindo essa carreira", diz. "Essa é a preocupação do momento".