Por onde anda a Bruna Surfistinha real, que inspirou filmes e série?

Raquel participou de diversos podcasts em 2023. Suas participações foram marcadas por revelações polêmicas, com declarações sobre seu então relacionamento com Xico Santos, pais de suas filhas gêmeas, e também sobre histórias da carreira.

Acusações contra pai de suas filhas. Em março do ano passado, depois de ter anunciado a separação e ter voltado a morar com o ex na sequência, Raquel mostrou alguns hematomas que teriam sido provocados por Xico, a quem ela acusou de violência doméstica.

A empresária disse ser julgada até hoje por seu passado na prostituição, mas ressaltou que não se ofende ao ser chamada de "puta". Em participação no podcast PodDarPrado em agosto do ano passado, ela destacou que esse é um detalhe que "sempre" fará parte de quem ela é.