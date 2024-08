Dandara Mariana rompe silêncio sobre 'alfinetada' em Rebeca Andrade

Isso não invalida e não me faz deixar de estar feliz com o resultado da Rebeca, afinal, ela está entre as melhores do mundo e colocando o nome do nosso país no pódio. Não há como não se orgulhar. Somos mulheres pretas e sabemos dos obstáculos que temos que enfrentar para sermos vitoriosas.

-- Dandara Mariana

Entenda a suposta treta

Dandara Mariana comemorou a medalha de ouro de Simone Biles, ignorando a prata da brasileira. A atriz publicou uma foto da atleta americana comemorando a vitória, e não publicou nada relacionado à colocação de Rebeca.

Nas redes sociais, especulou-se que Dandara pode ter mágoa de Rebeca por uma nota na "Super Dança dos Famosos", em 2021. Na ocasião, Rebeca compôs o júri e deu uma nota inferior às dos outros jurados para a atriz.

Rebeca deu uma nota 9,9 ao avaliar a apresentação de Dandara, diferente dos outros jurados, que deram 10. "Teve uma hora que ela desceu e 'coisou' o pé assim", explicou a medalhista no programa.

Dandara acabou eliminada porque recebeu uma nota inferior no voto popular. A plateia virtual deu 9,8 para a apresentação dela, enquanto Paolla Oliveira recebeu 9,9.