'Renascer': Após ameaçar matar João Pedro, Egídio é confrontado por Sandra

Depois disso, o homem ordena que Sandra assine os papeis do divórcio com João Pedro. "Eu assino o meu divórcio depois que o senhor assinar o seu com minha mãe", rebate ela.

Egídio fica morrendo de raiva após ser confrontado pela filha. "Maldita hora que fui botar essa menina pra dentro de casa!", grita.

Após a discussão, Sandra é aconselhada por Eliana (Sophie Charlotte) a pegar mais leve com o coronel. "E vai abdicar de todo o patrimônio que ele tem pra te dar?", questiona a ex de Venâncio (Rodrigo Simas).

