Péricles inicia turnê 'Calendário' com hit de Rita Lee: 'Influenciou muito'

A gente trabalhou um bocado e conseguimos a duras penas, depois de ouvir quase umas 900 músicas mais ou menos, chegar no repertório. Péricles

'Calendário'

É o nome do álbum e DVD do cantor que já está disponível em todas as plataformas de música. O álbum traz "Desculpe o Auê", uma regravação do icônico sucesso de Rita Lee.

Péricles estreia em São Paulo a turnê de 'Calendário' Imagem: Fábio Nunes/Alexandre Mantovani/Divulgação

Eu queria muito fazer essa releitura porque a obra da Rita Lee influenciou muito gente como eu a escrever. Ela tinha um jeito particular. Junto com seu marido, Roberto de Carvalho, ela tinha uma maneira muito bonita de falar de amor. Péricles

'Pagode do Pericão'

Após os sucessos das primeiras edições, em 2019 e 2022, o projeto "Pagode do Pericão" está de volta, cheio de novidades. A turnê nacional começa em setembro e vai percorrer as capitais: Brasília (21/9), Salvador (12/10), Vitória (7/12), Fortaleza (18/1), São Paulo (25/1), Recife (1º/2), Rio de Janeiro (16/2), Belo Horizonte (5/4), Porto Alegre (26/4), Belém (30/4), Manaus (03/05) e Florianópolis (31/5).