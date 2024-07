'A Infância de Romeu e Julieta': Resumo dos capítulos de 15 a 19/7

Segunda-feira, 15 de julho

Sofia é escolhida pelo olheiro de futebol. Dimitri, Ellen, Ian e Nath decifram os códigos do diário de Fausto e descobrem que ele escreveu uma peça teatral sobre o incêndio do passado em Castanheiras. Fred faz um show musical no Monter Mercado e Glaucia, escondida, vê o sucesso do ex-marido. Fausto convida Branca para ir ao casamento de Pórcia e Bassânio. O dia do casamento chega e Fausto se emociona ao ver a filha vestida de noiva.

Terça-feira, 16 de julho

Antes do casamento, Pórcia encontra a peça teatral escrita por Fausto e a entrega para Romeu. Bassânio recebe uma visita inesperada. Glaucia faz sucesso na internet, atinge 20 mil seguidores no perfil e consegue ganhar dinheiro. Bassânio é amarrado no CEC e Basílio, seu irmão gêmeo, finge ser o Bassânio no altar. No altar, Basílio, se passando por Bassânio, recusa a união de votos, mas Julieta desmascara Basílio. Bassânio é resgatado e aparece na cerimônia. Basílio foge, porém, Bernardo, Daniel e Enzo conseguem prendê-lo no Armazém até o final da cerimônia.

Quarta-feira, 17 de julho

Romeu conta para Julieta que Fausto provocou o incêndio. Pórcia e Bassânio estão oficialmente casados. Fausto encontra com Basílio no Armazém e o desamarra; Romeu e Julieta flagram a cena. Basílio revela a Bassânio que Fausto pagou para ele impedir o casamento do irmão e alerta que Fausto é muito mais perigoso que parece. Hélio e Leandro ficam intrigados ao saber que Fausto causou o incêndio.