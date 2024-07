SBT anuncia reality show com participação de Iris Abravanel

A produção contará com participação especial da autora Iris Abravanel e do diretor-geral Rica Mantoanelli. Os dois serão os responsáveis pela seleção final.

O reality show "A Caverna Encantada - A Seleção" estreia no dia 14 de julho no Domingo Legal. A partir do segundo episódio, a exibição será de segunda a sexta logo após o SBT Brasil.

O diretor Rica Mantoanelli com o elenco infantil de 'A Caverna Encantada' Imagem: Lourival Ribeiro /SBT

A trama de "A Caverna Encantada" conta a história de Anna, filha de Paulo, um médico missionário. O pai recebe um chamado para uma missão perigosa e, infelizmente, Anna não poderá acompanhá-lo. O pai deixa a filha num colégio interno no interior de São Paulo, onde a menina vai conviver com crianças bem diferentes. Paulo garante voltar no dia do aniversário da filha, mas misteriosamente, não retorna.

A estreia da novela está marcada para 29 de julho. Nas primeiras semanas, ela dividirá o espaço com os últimos capítulos de "A Infância de Romeu e Julieta".