Nego Di é alvo de operação que apura lavagem de R$ 2 mi com rifas virtuais

Dois veículos de luxo dos investigados foram apreendidos, além de munição e uma arma de uso restrito das Forças Armadas (sem registro). A mulher do influenciador foi presa em flagrante.

Daniela Lima, apresentadora da GloboNews, criticou a disseminação de informações falsas feitas pelo influenciador durante as enchentes no Rio Grande do Sul. "A mentira para essas pessoas é dinheiro", disse a jornalista, ao vivo, na manhã de hoje.

Procurada por Splash, a defesa do casal informou que ainda não teve acesso aos autos do inquérito e que "a inocência dos investigados será provada em momento oportuno".