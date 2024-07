Leão Lobo: 'Novela' dos Camargo não tem fim e parece trama infantil do SBT

Yas concordou com Leão e afirmou considerar Zilu Godói, 65, uma de suas personagens favoritas no 'folhetim' da vida real. "Gosto muito da Zilu, porque ela é uma pessoa que fala o que tem que falar. Não fica de rodeios, nem nada disso. Ele toma para si o controle das narrativas [que a envolvem]."

Bial foi sensível em cortar entrevista para preservar Iza

Leão Lobo comentou também a atitude respeitosa tomada pela produção do Conversa com Bial (Globo) com relação a Iza, 33. Eles atenderam ao pedido da cantora e cortaram trechos do bate-papo em que ela fala de Yuri Lima, 29, na entrevista, a ser exibida logo mais.

Leão considerou tal postura extremamente elegante e sensível frente ao estado de Iza. "Parabéns mais uma vez à equipe do Bial por essa sensibilidade. Não sou fã do Bial, mas adoro a produção do programa dele. É muito bem-feito, só tem craques nessa equipe. São grandes jornalistas e grandes produtores."