Graciele Lacerda rebate haters após anunciar gravidez aos 43 anos

Ela ainda rebateu as mensagens negativas que recebeu. "Mas, por um outro lado, dá um medinho de divulgar isso com todo mundo, porque recebi muitas mensagens lindas, muitas mensagens de amor, emanando coisas boas, energias, mas também tem as mensagens pesadas, ruins. A gente não tem como fugir disso, de pessoas ruins, com coração ruim, que te desejam coisas ruins. E isso a gente não tem como controlar".

A empresária completou dizendo que está forte e blindada. "A gente só pede a Deus pra nos blindar, nos proteger. E foi o que eu fiz antes de soltar a notícia. Pedir a Deus pra nos blindar de todo mal e fazer eu ter essa gravidez bem. Mas a gente está blindado. Essas coisas ruins não pegam na gente. A gente está protegido, blindado, mais ainda do que nunca agora! Eu sou a prova viva de que Deus na minha vida é tudo. Você se fortalece, nenhum mal chega. Pode tentar, mas Deus dá um jeito de tirar".