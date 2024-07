Adele e três dias de festa: o casamento do filho do homem mais rico da Ásia

Depois de meses de festas e vários eventos, Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia, celebra neste fim de semana a cerimônia definitiva do seu casamento com Radhika Merchant.

Como será o casamento

Começa nesta sexta-feira (12) e vai até domingo (14). Segundo o The New York Times, os dias foram determinados pela tradição hindu de se casar em uma data auspiciosa com base nos mapas astrais do casal.

Três dias de celebrações tradicionais. De acordo com o convite da cerimônia — que era uma caixa gravada com uma divindade hindu que tocava mantras quando aberta —, o chamado "Shubh Vivah" (casamento auspicioso) acontecerá hoje. O "Shubh Aashirwad" (bênção divina) será no sábado. E o "Mangal Utsav" (recepção de casamento) acontecerá no domingo.