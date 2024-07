Capitão América 4: primeiro trailer choca fãs com aparição do Hulk Vermelho

Uma nova era começa para o super-herói Capitão América no trailer do quarto filme da franquia, "Admirável Mundo Novo". Além de mostrar o novo traje do personagem interpretado por Anthony Mackie, o trailer divulgado nesta sexta-feira (12), surpreendeu os fãs da Marvel com a aparição do Hulk Vermelho.

O longa encerra a fase do Universo Cinematográfico da Marvel e dá continuidade para a história da série "Falcão e o Soldado Invernal". Estreia marcada para 14 de fevereiro de 2025. Na produção, Sam Wilson assumiu o lugar do Capitão América, após Steve Rogers (Chris Evans) encerrar sua jornada em "Vingadores: Ultimato".

O super-herói recebe a proposta do presidente Thaddeus Ross para se tornar um agente oficial do exército estadunidense. O personagem já é conhecido dos fãs da Marvel, tendo aparecido como general em "O Incrível Hulk".