Aguinaldo Silva diz que era inimigo mortal de estrela da Globo: 'Baixaria'

Aguinaldo Silva explicou que voltou a falar com Dias Gomes, por iniciativa do próprio escritor, poucos dias antes de ele morrer, em 1999. "Nós nos falamos, esquecemos totalmente aquela briga que durou anos e 15 dias depois ele morreu", contou, ressaltando que se sentiu aliviado por ter voltado a falar com Gomes antes de sua morte, pois ele o admirava.

"Roque Santeiro" foi inspirada na peça de teatro "O Berço do Herói", escrita por Dias Gomes em 1965. A adaptação televisiva da peça teve a maior parte de seus capítulos escrito por Aguinaldo Silva. Gomes assinou os primeiros episódios e também foi responsável pelo desfecho da trama estrelada por Regina Duarte, José Wilker e Lima Duarte.