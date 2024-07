Lizi opina sobre relação com Brenno: 'Estava rolando alguma coisa'

Ju Nogueira provocou sobre o relacionamento dela com Brenno. "Romance não teve, mas eu não sei... teve um sentimento, não sei foi carência, se vai acontecer alguma coisa aqui fora, sei que ali estava rolando alguma coisa", confessou. Mais tarde, declarou que não se permitiu viver o romance por não saber o sentimento que tinha.

Liziane foi elogiada por sua jogada contra Edlaine. Ela ficou chocada e questionou o motivo para ser eliminada. Lucas Selfie justificou que ela estava em uma Zona de Risco complicada, e que Brenno teria saído se estivesse nela. Ainda apontou a força da torcida de Kaio e a relevância de Fernando por suas brigas.

Ela foi questionada sobre seu incômodo com Kaio. "Para o final, estava levando mais para a piada, para uma parte engraçada. Só que não sei qual era a do Kaio, que ele brigava com alguém e me metia no meio. Isso me irritava absurdamente e não conseguia ficar quieta", admitiu.

Lizi comentou sobre a presença das plantas no reality após a sua eliminação: "São plantas sortudas, ali é canta e dorme. Aquela cantoria infernal todo santo dia". Ela indicou que as principais plantas eram Cel, Taty Pink, Hideo e Fellipe (por só dormir). Também salientou que não viu nenhuma grande jogada de Hadad ou Kaio.

A famosa apontou que Taty Pink, Fellipe, Hideo e Cel não mereciam ganhar o jogo por "ficar na zona de conforto". Com isso, disse que torcia para que Brenno ou Guipa ganhasse A Grande Conquista 2.