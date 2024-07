Rachel Sheherazade anuncia o cronograma da final; veja como vai funcionar

Ainda explicou que terá eliminação dupla: "O vencedor nem esquenta o banco e já vai colocar outro em seu lugar. A gente abre a votação e os dois menos votados deixam a Mansão em uma eliminação ao vivo no próximo sábado".

Confira o cronograma da final de A Grande Conquista 2

Quinta-feira (11): Eliminação da 10ª Zona de Risco e última Prova da Troca de Poder (elegendo dois Donos).

Sexta-feira (12): Formação da 11ª Zona de Risco, que será quádrupla. Na sequência, o quarteto participa de uma Prova da Virada especial. O vencedor escapa da berlinda e indica outro para seu lugar.

Sábado (13): Eliminação dupla ao vivo.

Domingo (14): Ao vivo, o público acompanha os melhores momentos de uma prova final gravada na madrugada. Os dois vencedores escolhem com quem vão disputar as Zonas de Risco finais do programa.