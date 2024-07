MC Mirella diz que recebeu mensagem de Yuri quando Iza anunciou a gravidez

MC Mirella diz ter recebido mensagens de Yuri Lima na época em que a gravidez de Iza foi anunciada.

O que aconteceu

Mirella diz que, depois, ele apagou as mensagens. "Ele tinha me mandado mensagem logo quando saiu que ela tava grávida. Achei estranho, nem respondi! Fui ver agora e ele apagou. Passada!", escreveu nos comentários de um post no Instagram sobre o assunto.

Ela ressaltou que achou a situação absurda. Um usuário do Instagram se revoltou com o fato de tudo ter acontecido durante a gestação de Iza, e Mirella respondeu: "Nem me fale, se fosse comigo nem sei o que eu seria capaz de fazer GRÁVIDA MANO".