Leão: Filhas de Silvio Santos erram ao tentar tirar do SBT a imagem do pai

Leão Lobo repercutiu a entrevista de Cíntia Abravanel, 61, à Folha. A primogênita de Silvio Santos, 93, afirmou não ver problema na migração de Eliana, 51, para a Globo, uma vez que Tiago Abravanel, 36 - seu filho - também integra o casting concorrente.

Leão lamentou o aparente afã das herdeiras de Silvio de se desfazer das marcas que seu pai deixou na empresa familiar. "A imagem do Silvio Santos ainda é muito importante para o grupo. Elas estão tentando tirar as pessoas que são ligadas a ele, porque acham que [assim] vão modernizar a emissora - mas não é por aí", opinou ele, no Splash Show.

O jornalista lembrou que, até o momento, a estratégia das "meninas Abravanel" não parece estar sendo tão efetiva. "Espero que a tentativa delas dê certo, mas os resultados que estamos vendo não são muito promissores. Vai depender muito delas, de seus acertos ou erros — principalmente da Daniela Beyruti, que é a vice-presidente."