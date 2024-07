Filho de Nicolas Cage é preso por agredir a mãe e astro paga fiança; saiba

O comunicado da Polícia de Los Angeles detalhou a prisão. "Confirmamos que Weston Cage Coppola foi preso hoje [ontem, 10 de julho de 2024] por agressão com uma arma. Ele foi levado para a 77ª divisão do Departamento. Ele foi liberado às 10h após pagamento de fiança de US$ 150 mil".

Nicolas Cage ainda não se pronunciou sobre o ocorrido, já que está trabalhando na divulgação de seu novo filme, 'Longless - Vínculo Mortal' (2024), produção na qual interpreta um serial killer.

Segundo a imprensa internacional, a prisão do primogênito do astro foi realizada por agressões cometidas contra Christina Fulton no último mês de abril.

Na época, ela foi vista com o rosto cheio de hematomas e divulgou um comunicado explicando as lesões. "Em 28 de abril fui procurado pelos melhores amigos do Weston para ajudá-lo com uma crise de saúde mental. Encontrei o meu filho em um claro estado de surto mental, o que acabou resultando em uma experiência terrível. Sempre ajudei o meu filho com seus problemas de saúde mental. Estou fazendo o possível para que ele consiga todo a ajuda que precisa".